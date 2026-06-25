TAN: украденную картину Пикассо нашли у тети наркоторговца во Франции

Фото: leparisien.fr

Полиция Франции в ходе рейда против наркоторговцев нашла похищенную картину Пабло Пикассо стоимостью около 12 миллионов евро. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Art Newspaper.

Обыск прошел в доме тети подозреваемого дилера в городе Шампиньи-сюр-Марн. Правоохранители обнаружили портрет музы и натурщицы художника Мари-Терезы Вальтер, а также изъяли 20 килограммов каннабиса, предметы роскоши на 200 тысяч евро и 7 тысяч евро наличными.

Следствие установило, что картина была похищена почти случайно – охранник одного из парижских складов совершил несколько краж, включая эту работу, которая ожидала отправки.

Наркоторговцы не знали, что делать с картиной, подлинность которой подтвердил покойный сын Пикассо Клод. Изначально картина предназначалась для покупательницы из Сингапура.

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