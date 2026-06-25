Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 16:01

Происшествия
Главная / Новости /

TAN: украденную картину Пикассо нашли у тети наркоторговца во Франции

Украденную картину Пикассо нашли у тети наркоторговца во Франции

Фото: leparisien.fr

Полиция Франции в ходе рейда против наркоторговцев нашла похищенную картину Пабло Пикассо стоимостью около 12 миллионов евро. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Art Newspaper.

Обыск прошел в доме тети подозреваемого дилера в городе Шампиньи-сюр-Марн. Правоохранители обнаружили портрет музы и натурщицы художника Мари-Терезы Вальтер, а также изъяли 20 килограммов каннабиса, предметы роскоши на 200 тысяч евро и 7 тысяч евро наличными.

Следствие установило, что картина была похищена почти случайно – охранник одного из парижских складов совершил несколько краж, включая эту работу, которая ожидала отправки.

Наркоторговцы не знали, что делать с картиной, подлинность которой подтвердил покойный сын Пикассо Клод. Изначально картина предназначалась для покупательницы из Сингапура.

Ранее в Национальной библиотеке Франции нашли неоконченное произведение композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Речь идет о рукописи, которая включает 7 коротких пьес для флейты и арфы. Ее обнаружил куратор библиотеки Франсуа-Пьер Гуа, распознав почерк Моцарта по характерным деталям.

Читайте также


происшествиякультураза рубежом

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика