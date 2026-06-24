El Pais: во Франции нашли утерянное произведение Моцарта

Фото: ТАСС/The Granger Collection, New York

В Национальной библиотеке Франции обнаружили неоконченное произведение австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта, сообщила испанская газета El Pais.

По данным СМИ, речь идет о рукописи, которая включает 7 коротких пьес для флейты и арфы. Их композитор написал собственноручно в 1778 году, когда находился в Париже.

В феврале 2026 года ее обнаружил куратор библиотеки Франсуа-Пьер Гуа. Он изучал 20 манускриптов, которые после инвентаризации готовили к передаче в архив, и распознал почерк Моцарта по характерным деталям: округлым скрипичным ключам, двойным тактовым чертам и специфическому начертанию скобок.

При этом не все листы 44-страничной тетради были написаны рукой Моцарта. По мнению экспертов, отдельные неточности в нотной записи появились из-за его ученицы Мари-Луизы-Филиппины де Бонньер де Гин – дочери герцога де Гина, которая обучалась у композитора игре на арфе.

Хотя Моцарт не слишком любил сочетание флейты и арфы и редко создавал произведения для этих инструментов, в мае – июне 1778 года он давал уроки юной аристократке, а ее отец – увлеченный флейтист и приближенный королевы Марии-Антуанетты – заказал ему знаменитый Концерт до мажор, так и не оплатив работу.

Подлинность рукописи окончательно подтвердил в конце апреля директор Библиотеки Моцартеум в Зальцбурге Армин Бринзинг. Как предположили исследователи, манускрипт оказался в фондах библиотеки из-за конфискации имущества семьи Гин во время Великой французской революции. В 1794 году, в разгар якобинского террора, де Гин уехали в Англию.

Впервые публика смогла услышать неизданные пьесы в воскресенье, 21 июня. Их исполнили в Овальном зале библиотеки во время парижского праздника Fête de la Musique.

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