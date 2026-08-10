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10 августа, 09:40

Город

Москва выставила на торги три нежилых помещения на улице 8 Марта

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Москва выставила на торги три нежилых помещения для бизнеса в Савеловском районе. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещения расположены в подвале жилого дома по адресу улица 8 Марта, дом 8, корпус 1. Их площадь составляет от 69,3 до 80,9 квадратного метра. Там можно открыть магазины, организации сферы услуг и другие объекты.

Заявки принимаются до 13 августа, а сами торги пройдут 25-го числа. Участникам нужно зарегистрироваться на онлайн-площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Пуртов отметил, что открытые аукционы позволяют столичным бизнесменам выбрать подходящие для них помещения среди множества вариантов. Свободные объекты появляются во всех районах города.

Ранее Москва выставила на торги нежилое помещение площадью 554,4 квадратного метра в Бескудниковском районе. Рядом расположены станция метро "Селигерская" и станция Дегунино МЦД-1. Объект находится на первом этаже жилого дома и подходит для бизнеса.

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