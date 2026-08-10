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10 августа, 10:39

Происшествия

ФСБ задержала агента Киева, планировавшего теракт в Херсонской области

Фото: depositphotos/Grigorenko

В городе Скадовске Херсонской области задержан россиянин, планировавший теракт против военнослужащих. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина 1976 года рождения был завербован через мессенджер Telegram сотрудником украинских спецслужб. Он являлся сторонником запрещенной террористической организации и готовил диверсионно-террористический акт в отношении военных, дислоцированных в Скадовске.

При задержании у подозреваемого изъяли готовое к применению радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, замаскированное под пауэрбанк. Масса взрывчатого вещества превысила 200 граммов. Также найден телефон для конфиденциального общения с куратором, содержащий переписку, подтверждающую противоправную деятельность фигуранта.

По данному факту возбудили уголовное дело по статьям 30, 205 и 222.1 УК РФ ("Покушение на террористический акт" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ"). Генический районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый признал вину и активно сотрудничает со следствием.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 22-летнего жителя Калужской области, который готовил поджог военного комиссариата по заданию Киева. Молодой человек сам вышел на связь с представителем Украины. Затем, выполняя указания, он нанес на стены жилых домов надписи с оскорблениями в адрес органов власти РФ. Позже ему поручили сжечь военкомат.

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