Сотрудники ФСБ задержали россиянина при попытке поджога военкомата в Калужской области

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Сотрудники ФСБ задержали 22-летнего жителя Калужской области, который готовил поджог военного комиссариата по заданию СБУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Речь идет о россиянине 2004 года рождения. Он причастен к подготовке теракта на объекте Минобороны.

По данным ведомства, молодой человек сам вышел на связь с представителем СБУ. Выполняя его указания, он сначала нанес на стены жилых домов надписи с оскорблениями в адрес представителей органов власти РФ.

В итоге ему поручили сжечь военный комиссариат. Для этого он провел разведку, закупил компоненты и сделал зажигательную смесь, но был задержан сотрудниками ФСБ при попытке исполнения.

Ранее по подозрению в госизмене задержали жителя Красноперекопска – по информации ФСБ, уроженец Херсонской области 1993 года рождения собирал БПЛА, а также передавал сведения о передвижении военной техники, местах дислокации российских подразделений и объектах критической инфраструктуры Крыма.

