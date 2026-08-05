Столичный бизнес создает ландшафтные композиции в рамках проекта "Лето в Москве"

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В рамках городского проекта "Лето в Москве" представители бизнеса создают масштабные ландшафтные композиции для фестиваля "Сады и цветы". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Одним из участников проекта стала группа компаний "ПИК". Представители застройщика отметили, что участие в таких инициативах позволяет бизнесу совместно с городом развивать общественные территории.

"Фестиваль дает возможность показать свои решения более широкой аудитории, не только жителям наших кварталов. Люди смогут познакомиться с принципами благоустройства, увидеть, как мы работаем с озеленением, и убедиться, что многие из этих решений уже применяются в наших проектах", – сообщили в компании.

Композицию "ПИК" разместили в Московском зоопарке, расположенном рядом со штаб-квартирой девелопера. При создании пространства специалисты использовали растения, которые применяются и в жилых проектах компании: яблони, боярышник, гортензии, шалфей и тимьян. Их подбирали так, чтобы они сочетались между собой и сохраняли привлекательный вид в разные сезоны.

Еще одну площадку в рамках проекта представил девелопер Sminex. На Новом Арбате появились зеленые ротонды, создающие уединенные места для отдыха, а рядом с кинотеатром "Октябрь" установили зеркальные стелы, которые стали популярной фотозоной.

"Надеемся, что москвичи по достоинству оценят летнее преображение Нового Арбата", – отметила вице-президент компании по согласованиям Самира Левшина.

В компании подчеркнули, что идея создания природных оазисов в центре города близка их подходу к благоустройству. В собственных проектах девелопер создает дворы-парки с озеленением, прудами, ручьями и цветочными полянами, а теперь подобную атмосферу помогает формировать и в городском пространстве.

Ранее жители Можайского района Москвы предложили благоустроить 36 гектаров природного заказника "Долина реки Сетунь". Концепция предполагает создание пешеходных маршрутов, зон тихого отдыха, пляжных зон у пруда, детских и спортивных площадок при сохранении природного ландшафта. С 3 августа по 6 сентября на территории дежурят активисты, чтобы жители могли ознакомиться с проектом и поддержать его.