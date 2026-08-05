Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 10:46

Город

Столичный бизнес создает ландшафтные композиции в рамках проекта "Лето в Москве"

Фото: foto.mos.ru

В рамках городского проекта "Лето в Москве" представители бизнеса создают масштабные ландшафтные композиции для фестиваля "Сады и цветы". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Одним из участников проекта стала группа компаний "ПИК". Представители застройщика отметили, что участие в таких инициативах позволяет бизнесу совместно с городом развивать общественные территории.

"Фестиваль дает возможность показать свои решения более широкой аудитории, не только жителям наших кварталов. Люди смогут познакомиться с принципами благоустройства, увидеть, как мы работаем с озеленением, и убедиться, что многие из этих решений уже применяются в наших проектах", – сообщили в компании.

Композицию "ПИК" разместили в Московском зоопарке, расположенном рядом со штаб-квартирой девелопера. При создании пространства специалисты использовали растения, которые применяются и в жилых проектах компании: яблони, боярышник, гортензии, шалфей и тимьян. Их подбирали так, чтобы они сочетались между собой и сохраняли привлекательный вид в разные сезоны.

Еще одну площадку в рамках проекта представил девелопер Sminex. На Новом Арбате появились зеленые ротонды, создающие уединенные места для отдыха, а рядом с кинотеатром "Октябрь" установили зеркальные стелы, которые стали популярной фотозоной.

"Надеемся, что москвичи по достоинству оценят летнее преображение Нового Арбата", – отметила вице-президент компании по согласованиям Самира Левшина.

В компании подчеркнули, что идея создания природных оазисов в центре города близка их подходу к благоустройству. В собственных проектах девелопер создает дворы-парки с озеленением, прудами, ручьями и цветочными полянами, а теперь подобную атмосферу помогает формировать и в городском пространстве.

Ранее жители Можайского района Москвы предложили благоустроить 36 гектаров природного заказника "Долина реки Сетунь". Концепция предполагает создание пешеходных маршрутов, зон тихого отдыха, пляжных зон у пруда, детских и спортивных площадок при сохранении природного ландшафта. С 3 августа по 6 сентября на территории дежурят активисты, чтобы жители могли ознакомиться с проектом и поддержать его.

Читайте также


Сюжет: Лето в Москве
городбизнес

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика