В национальном парке "Лосиный остров" обновят лыжную трассу и детские площадки

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В национальном парке "Лосиный остров" проведут работы по благоустройству нескольких участков, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Планируется модернизировать лыжную трассу общей протяженностью около 13 километров. На отрезке длиной 3,6 километра появится система искусственного оснежения – это позволит продлить лыжный сезон и сделать занятия спортом более комфортными. Для гостей оборудуют пункты проката, установят навигационные элементы и информационные стенды, откроют кафе. Павильоны выполнят в виде легких сборно-разборных конструкций.

Через реку Яузу построят новый пешеходный мостик. Он улучшит связь между разными частями парка и сделает прогулочные маршруты более удобными.

На детской площадке "Поляна сказок" в районе улицы Проходчиков появятся новые игровые элементы в том же стиле, что и существующий комплекс. Рядом, в начале Бумажной просеки, сделают современную зону для занятий спортом. Еще одну детскую площадку обновят в районе Ивантеевской улицы – по просьбам жителей там установят беседку, оформленную в едином стиле с игровым пространством.

Две площадки для воркаута возле Бабаевского пруда объединят и оснастят современными тренажерами. На острове, расположенном на территории водоема, появятся пешеходные мостики и прогулочный настил.

На участке Абрамцевской просеки от пересечения с Бумажной просекой до МКАД обновят асфальт. Дорога сохранит хозяйственное назначение – ее будут использовать для обслуживания территории, работы экстренных служб и мониторинга парка.

На время благоустройства некоторые участки закроют, чтобы ускорить проведение работ. При этом основные транзитные маршруты через парк сохранятся.

Уточняется, что все работы выполняются в строгом соответствии с природоохранным законодательством. Специалисты учли места обитания краснокнижных животных и произрастания редких растений, скорректировав план работ и трассировку лыжни, чтобы свести к минимуму влияние на экосистему парка.

Ранее на юго-западе столицы завершилась реконструкция территории Ясеневских прудов. Там создали современные места для отдыха и выполнили работы по реабилитации водоемов. Пруды очистили от ила, провели гидроизоляцию и укрепили берега. Для поддержания экологического баланса обустроили биоплато.