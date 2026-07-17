Московский техцентр помогает восстанавливать боевые машины участников СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Технический центр "АвтоЛеонАрт", расположенный в районе Марьино, с 2022 года оказывает безвозмездную помощь участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сотрудники предприятия – механики, жестянщики, маляры, диагносты и мойщики – ремонтируют автомобили, поступившие непосредственно с линии соприкосновения. В перечне восстанавливаемой техники числятся как иномарки и УАЗы, так и боевые машины пехоты.

Также был реализован проект по возвращению в строй двух БМП. Работы проводились на производственной площадке одного из заводов Московского региона. Техника восстановлена и переоборудована под санитарные машины.

Генеральный директор организации Алексей (фамилия не указана) возглавил автосервис в 2011 году. Изначально компания поддерживала ветеранов боевых действий и ВОВ, что позволило оперативно перенаправить ресурсы на помощь СВО.

Сейчас организация сотрудничает с Всероссийской общественной организацией морских пехотинцев "Тайфун". В компании на постоянной основе действуют льготы: обладатели удостоверения ветерана боевых действий могут пройти бесплатный техосмотр или отремонтировать автомобиль на специальных условиях. В преддверии Дня Победы, с 1 по 9 мая, техцентр предоставляет бесплатную мойку и диагностику.

С начала СВО столичные предприниматели регулярно направляют в зону боевых действий гуманитарные грузы. В состав помощи входят продукты длительного хранения, средства гигиены, медикаменты, сезонная одежда, стройматериалы и технические средства, включая квадрокоптеры и автомобили.

Также московские предприниматели помогают участникам СВО в рамках "Лета в Москве". Кроме того, помощь распространяется и на членов семей военнослужащих и носит комплексный характер. При этом программа поддержки реализуется в разных округах столицы.