Столичные предприниматели помогают участникам СВО в рамках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичный бизнес оказывает поддержку участникам спецоперации и членам их семей в рамках спецпроекта "Время возможностей", который проходит на площадках "Лета в Москве". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Одним из центральных событий, подготовленных для участников СВО и их семей, станет большой детский праздник. Он состоится 2 августа в районе Щукино. Мероприятие организует сеть семейных парков в торгово-развлекательном центре "Пятая авеню". В программе – зарядка, активные игры, мастер-класс по созданию картин из пластилина, квест и дискотека.

Для участия необходима предварительная регистрация в программе лояльности в мобильном приложении. Подтвердить статус участника СВО можно на месте – в парке, предоставив фотографию соответствующего документа.

Представители компании отметили, что участие в городском спецпроекте стало продолжением их миссии по созданию пространства для яркого, интересного и полезного семейного отдыха.

"Самое ценное – это время, проведенное вместе с родными, и мы хотим подарить детям запоминающийся день, полный беззаботности и веселья. Уверен, что ребята получат множество теплых моментов, почувствуют нашу поддержку и с помощью спецпроекта мы сможем донести главное: семья – основа в жизни любого человека", – подчеркнул гендиректор сети парков "Замания" Алексей Соколов.

Программа поддержки реализуется в разных округах столицы. В частности, до конца июля специальное предложение действует в семейной пиццерии "Сенза Титоло" в районе Чертаново Южное. Сооснователь заведения Алексей Бондарев впервые участвует в спецпроекте. Предприятие было открыто восемь лет назад как семейный проект, развивающий концепцию традиционных итальянских застолий.

"Мы уделяем особое внимание рецептурам и качеству продуктов, а с помощью скидок, предложенных в рамках проекта, выражаем поддержку тем, кто защищает нашу страну. Нам очень хочется верить, что участники СВО приятно проведут время в кафе с семьей или дома, забрав пиццу навынос, и получат только положительные эмоции", – поделился Бондарев.

Кроме того, салон красоты "Вивакрасиво" в Бескудниковском районе все лето ежедневно с 10:00 до 13:00 делает стрижки за половину стоимости для участников СВО. Аналогичная скидка до 6 сентября доступна в доме быта "Домовенок" в районе Зябликово на весь спектр услуг – ремонт одежды, обуви и заточку инструментов.

Вместе с тем семьи участников СВО могут воспользоваться бесплатными тренировками, творческими мастер-классами для детей и взрослых, подарками и бонусами. Всего предприниматели подготовили более 5,3 тысячи вариантов разной направленности. Полный список бесплатных мероприятий опубликован на официальном сайте mos.ru, а все спецпредложения собраны на портале Russpass.

Поддержка семей участников СВО носит комплексный характер. Если военнослужащий или его родственники решают открыть собственное дело, в ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) к ним прикрепляют персонального консультанта. Он помогает составить план действий – от получения знаний до оформления документов – и сопровождает на всех этапах развития бизнеса. Доступны консультации, обучающие программы, деловые мероприятия и сервисы. Также предусмотрены бесплатные "Бизнес-боксы" – наборы практических инструментов для открытия и масштабирования бизнеса.

Вся информация о мерах поддержки собрана в разделе "СВОй бизнес с поддержкой от города" на портале mbm.mos.ru.

Также в Москве работает Единый центр поддержки участников СВО и их семей. Там можно оформить социальные льготы, проконсультироваться со специалистами, пройти курсы реабилитации. Кроме того, в центре постоянно проводят мастер-классы, лекции, кинопоказы и другие семейные события.

Спецпроект "Время возможностей" открыт для компаний из разных сфер: общественного питания, красоты, торговли, услуг, образования, творчества, гостиничного бизнеса, культуры и спорта. Предприниматели могут предложить скидки, акции или бесплатные мероприятия. Город обеспечивает и информационную поддержку – продвижение в СМИ, социальных сетях и на геосервисах.

Заявки принимаются на портале mos.ru в разделе "На своей территории". Бесплатные консультации для бизнеса доступны в МБМ по телефону 8 (495) 225⁠-14⁠-14 или онлайн.

Ранее сообщалось, что столичный предприниматель Александра Евсеева наладила регулярные поставки пряников ручной работы в зону спецоперации. Она предоставляет свою продукцию в рамках фестивалей "Московские сезоны", "Лето в Москве" и "Зима в Москве".

Специалист выпускает тематические партии к праздничным датам. Например, ко Дню защитника Отечества на пряники наносятся патриотические надписи: "Вас любят и ждут" и "Нашим героям".