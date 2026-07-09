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09 июля, 08:02

Город

Как москвичи поддерживают жителей новых и приграничных регионов России

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

С февраля 2022 года в рамках проекта "Москва помогает" собрано свыше 1,9 тысячи тонн гуманитарного груза – это более 5,1 миллиона единиц необходимых товаров. Помощь предназначена для жителей новых и приграничных регионов России, а также участников специальной военной операции, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

За это время к волонтерскому корпусу присоединились 18,8 тысячи добровольцев: школьники, студенты, люди среднего и старшего возраста. Часть из них не только занимается сортировкой и упаковкой, но и лично сопровождает грузы к месту назначения. Всего с 2022 года выполнено 229 отправок.

В 2025 году активисты доставили более пяти тонн товаров в Курскую область и аналогичный объем в Донецк. Ко Дню Государственного флага РФ в ЛНР и ДНР направлено свыше 10 тонн гуманитарного груза, в Мариуполь – более девяти тонн.

В штабах "Москва помогает" и пунктах "Домики добра" принимают продукты питания, канцелярию, средства личной гигиены, детское питание, одежду, постельное белье, полотенца и бытовую химию. Для детей собирают молочные смеси, игрушки, сезонную одежду и обувь.

В рамках акции "Соберем ребенка в школу" с 2022 по 2025 год передано более 680 тысяч вещей для учебы. На базе волонтерских центров "Доброе место" участники изготавливают теплые вещи, маскировочные сети, окопные свечи, сухой душ, тактические браслеты и талисманы.

Ресурсный центр "Мосволонтер" обеспечивает организационную и методическую поддержку волонтерских штабов при школах, колледжах и вузах. Так, волонтер Вячеслав Денисов совершил три выезда с миссиями в новые регионы. Поездки включали посещение детских социальных учреждений, реабилитационных центров, больниц и пунктов временного размещения, проведение мастер-классов и поздравление ветеранов.

Координатор штаба на Ленинградском проспекте Лариса Лебедева отвечает за прием помощи у горожан. Работа распределена по направлениям: логистика, учет, сортировка, упаковка и взаимодействие с посетителями.

Получить информацию о проекте и добровольчестве можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер", его странице в соцсети "ВКонтакте" и канале в мессенджере MAX.

Также москвичи могут передать подарки участникам СВО через "Домики добра". Военнослужащим можно отправить мужские подарочные наборы, средства личной гигиены, влажные или сухие салфетки, дезодоранты, бритвы и другие товары. "Домики добра" работают с 12:00 до 21:00 в будние дни и с 11:00 до 21:00 в выходные.

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