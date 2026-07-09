Россиян предупредили о вирусе-вымогателе с шифровкой Android через Chrome

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Новый вирус-вымогатель может шифровать файлы на Android-смартфонах через браузер, не требуя установки вредоносного приложения, эксплуатации уязвимостей или получения расширенных прав пользователя. Об этом "Газете.ру" заявили аналитики центра мониторинга киберугроз одной из компаний.

По словам экспертов, преступники используют легитимный File System Access API (интерфейс для работы веб-приложений с файлами пользователя. – Прим. ред.), маскируя опасный скрипт под полезный веб-сервис. Для начала атаки необходимо, чтобы жертва перешла по ссылке с таким лжесервисом и по запросу браузера предоставила доступ к папке с файлами.

Специалисты уточнили, что современные версии браузера Chrome для операционный системы Android после получения соответствующего разрешения позволяют веб-страницам читать и перезаписывать файлы в выбранных каталогах, в том числе папки с фотографиями. Это, считают аналитики, снижает настороженность пользователей и открывает злоумышленникам доступ к личным данным.

Потенциальная опасность таких атак особенно высока на фоне роста популярности онлайн-сервисов и облачного хранения данных. При этом стандартные механизмы защиты конечных устройств и облачных сервисов, как правило, воспринимают обращения браузера к локальной файловой системе как легитимную активность доверенного процесса, что затрудняет обнаружение подобных атак.

Собеседники издания посоветовали относиться к запросам браузера на доступ к папкам как к критически важным действиям и не выдавать разрешение на изменение файлов в каталогах с личными фотографиями, документами или кодами восстановления без полной уверенности в надежности источника.

Ранее в "Лаборатории Касперского" предупредили о вирусе, который под видом "игр для взрослых" распространяют киберпреступники. На устройство пользователя устанавливается скрытый модуль, который остается неактивным несколько дней, а затем загружает дополнительный компонент, обеспечивающий удаленный контроль на системой.