Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 08:40

Безопасность

Россиян предупредили о вирусе-вымогателе с шифровкой Android через Chrome

Фото: depositphotos/simpson33

Новый вирус-вымогатель может шифровать файлы на Android-смартфонах через браузер, не требуя установки вредоносного приложения, эксплуатации уязвимостей или получения расширенных прав пользователя. Об этом "Газете.ру" заявили аналитики центра мониторинга киберугроз одной из компаний.

По словам экспертов, преступники используют легитимный File System Access API (интерфейс для работы веб-приложений с файлами пользователя. – Прим. ред.), маскируя опасный скрипт под полезный веб-сервис. Для начала атаки необходимо, чтобы жертва перешла по ссылке с таким лжесервисом и по запросу браузера предоставила доступ к папке с файлами.

Специалисты уточнили, что современные версии браузера Chrome для операционный системы Android после получения соответствующего разрешения позволяют веб-страницам читать и перезаписывать файлы в выбранных каталогах, в том числе папки с фотографиями. Это, считают аналитики, снижает настороженность пользователей и открывает злоумышленникам доступ к личным данным.

Потенциальная опасность таких атак особенно высока на фоне роста популярности онлайн-сервисов и облачного хранения данных. При этом стандартные механизмы защиты конечных устройств и облачных сервисов, как правило, воспринимают обращения браузера к локальной файловой системе как легитимную активность доверенного процесса, что затрудняет обнаружение подобных атак.

Собеседники издания посоветовали относиться к запросам браузера на доступ к папкам как к критически важным действиям и не выдавать разрешение на изменение файлов в каталогах с личными фотографиями, документами или кодами восстановления без полной уверенности в надежности источника.

Ранее в "Лаборатории Касперского" предупредили о вирусе, который под видом "игр для взрослых" распространяют киберпреступники. На устройство пользователя устанавливается скрытый модуль, который остается неактивным несколько дней, а затем загружает дополнительный компонент, обеспечивающий удаленный контроль на системой.

В России более 10 тыс смартфонов на Android заразились вирусом Falcon

Читайте также


безопасностьтехнологии

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика