Пожар на предприятии после атаки БПЛА на Ставрополье усилился

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар на предприятии в хуторе Вязники в Ставропольском крае, произошедший после атаки БПЛА, усилился, рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

Огонь достиг резервуара с горючими материалами. В рамках ликвидации чрезвычайной ситуации к месту направляются дополнительные силы пожарной охраны. В качестве превентивной меры осуществляется вывоз жителей домов соседней улицы. Для них оборудованы пункты временного размещения.

Глава региона подчеркнул, что находится на связи с главой округа Игорем Серовым и получает от него информацию. В случае необходимости будет оказана вся помощь.

Пожар произошел 9 июля. По данным Владимирова, в результате происшествия никто из местных жителей не пострадал, угрозы жизни и здоровью граждан не выявлено. Дополнительно сообщается, что в Ставрополе, в районе улицы Коломийцева, было зафиксировано падение обломков.

