В Тверской области после атаки ВСУ произошло возгорание резервуара нефтебазы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На одном из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза" произошло возгорание после отражения атаки вражеских БПЛА в Тверской области, рассказал врио губернатора Виталий Королев.

Он отметил, что в настоящий момент работает на месте инцидента, был развернут штаб.

"Координируем мероприятия по ликвидации последствий происшествия и обеспечению дальнейшей безопасности объекта", – добавил глава региона.

Сейчас возгорание локализовано. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее на предприятии в Калужской области из-за атаки дронов произошло возгорание. По словам губернатора Владислава Шапши, из местных жителей никто не пострадал, а всего над регионом уничтожили 6 БПЛА.

