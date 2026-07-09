Гроза и кратковременный дождь ожидаются в Москве 9 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в четверг, 9 июля, составит от 20 до 22 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 19 до 24 градусов. В некоторых районах также возможен дождь, местами сильный.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть южный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили о грозах и сильном ветре до вечера четверга, 9 июля. По данным синоптиков, до конца дня местами в городе пройдут интенсивные осадки, сопровождающиеся порывистым ветром.

В связи с этим горожан призвали соблюдать осторожность, не прятаться под деревьями и не оставлять автомобили вблизи них.