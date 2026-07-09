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09 июля, 05:27

Безопасность

В РФ мошенники применяют новую схему обмана через фейковых инвестботов

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Злоумышленники запустили сеть из 64 поддельных сайтов, нацеленных на пользователей из России, Казахстана, Польши и Болгарии. Свои схемы они маскируют под чат-ботов известных IT-компаний, банков и соцсетей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов компании по кибербезопасности F6.

Через эти сайты мошенники распространяют фейковые новости с рекламой несуществующих инвестиционных ИИ-платформ. Чат-боты действуют по единому сценарию: представляются "умными роботами" или якобы настроенными торговыми алгоритмами от громких брендов и обещают пассивный доход в размере 200–300 евро или долларов в день. Валюта и сумма варьируются в зависимости от страны, на которую нацелена атака.

Цель злоумышленников – убедить жертву сделать первый перевод, обещая быстрый рост капитала. Однако после получения денег психологическое давление резко усиливается: обманщики провоцируют человека вносить все более крупные суммы. Это продолжается до тех пор, пока пострадавший не исчерпает свои финансовые ресурсы или не осознает факт обмана.

Схема взаимодействия варьируется: одни боты сразу запрашивают контактные данные (имя, почту и номер телефона), другие предлагают "посмотреть, как можно зарабатывать", третьи выясняют наличие у пользователя опыта биржевой торговли с помощью ИИ. Для большей убедительности мошенники накручивают фиктивные отзывы от имени якобы успешных инвесторов.

Аналитики F6 уточнили, что около 80% таких ресурсов маскируются под бренды IT-компаний, 18% – банков, и еще 2% – социальных медиа.

Специалисты настоятельно рекомендуют критически относиться к обещаниям гарантированного высокого дохода в короткие сроки, тщательно проверять инвестиционные проекты и не доверять скриншотам лицензий, опубликованным на неофициальных ресурсах.

Ранее МВД РФ раскрыло новую схему мошенничества с фейковой доставкой товаров. В ведомстве подчеркнули, что если представившийся сотрудником Банка России просит задекларировать чужие деньги или забрать посылку, то это обман.

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