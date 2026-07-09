В России предложили ввести допвыплату пенсионерам после 70 лет​

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В Общественной палате РФ предложили ввести крупную единовременную выплату для россиян, достигших 70-летнего возраста. С такой инициативой в интервью РИА Новости выступил заместитель секретаря палаты Владислав Гриб.

По его мнению, сам факт достижения такого возраста заслуживает материального поощрения, поскольку люди вкладывают значительные средства и усилия в поддержание здоровья. Размер выплаты, как подчеркнул Гриб, должен быть весомым и исчисляться в минимальных размерах оплаты труда – не менее трех-четырех МРОТ.

Такая мера, по его словам, стала бы не просто подарком к юбилею, а своеобразным признанием ответственного отношения человека к своему образу жизни.

Кроме того, Гриб считает необходимым предусмотреть отдельные денежные поощрения для граждан, которым исполнилось 75 и 80 лет, а в дальнейшем осуществлять подобные выплаты на регулярной основе каждые пять лет.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила ввести в России единую федеральную выплату для супружеских пар, проживших в браке 50 лет и более. Инициатива предполагает выплачивать таким парам не менее 20 тысяч рублей. При этом подразумевается последующая индексация суммы или сохранение пропорционального увеличения выплат.