В МИД РФ прокомментировали идею ЕС запретить въезд участникам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В МИД России назвали дискриминацией возможный запрет Евросоюза на выдачу виз ветеранам ВС РФ. Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Григорий Лукьянцев заявил РИА Новости, что, хотя допуск на свою территорию является внутренним делом государства, любое решение не должно носить дискриминационного характера.

Дипломат напомнил, что при создании "Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе" (СБСЕ) и принятии Хельсинкского заключительного акта Запад настаивал на соблюдении права на свободу передвижения и требовал от СССР не нарушать его.

Теперь же, когда Москва указывает партнерам на отход от этого принципа, они меняют характер дискуссии, утверждая, что речь якобы всегда шла исключительно о передвижении внутри государства. По словам Лукьянцева, позиция западных стран задокументирована, и российская сторона помнит, как именно они толковали это право.

На вопрос о возможных ответных мерах представитель МИД призвал дождаться официального решения ЕС, но подчеркнул, что принцип взаимности в международных отношениях никто не отменял.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российской армии с 2022 года. После чего в Брюсселе подтвердили подготовку целевых ограничительных визовых мер в отношении россиян.