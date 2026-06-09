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09 июня, 14:47

Политика

В Евросоюзе предложили запретить въезд всем, кто служил в ВС РФ с 2022 года

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Еврокомиссия предлагает запретить въезд в Евросоюз всем, кто служил в Вооруженных силах России с начала проведения СВО в 2022 году. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Таким образом, Европа остается закрытой для всех, кто участвовал (в СВО. – Прим. ред.)", – цитирует ее РИА Новости.

Кроме того, в новый, 21-й пакет антироссийских санкций планируют включить ограничения на энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю и рыбный промысел. Например, впервые ЕС может ввести полный запрет криптоактивных сервисов третьих стран. Это необходимо для сдерживания государств, на территории которых якобы работают криптоплатформы, помогающие РФ обходить санкции.

В частности, в санкционный список предлагается включить 30 СПГ-судов, а также различные порты, аэропорты и НПЗ, которые перерабатывают или торгуют нефтью из РФ. В это же время фон дер Ляйен отметила, что из-за "рыночного шока", вызванного перекрытием Ормузского пролива, потолок цен на российскую нефть останется на прежнем уровне до января 2027 года.

"За это время рынок должен стабилизироваться", – заключила глава ЕК.

Ранее Владимир Путин заявил, что санкции помогли России развивать собственные компетенции. В это же время РФ не отказывается от сотрудничества, государство будет добиваться положительного результата совместно с партнерами. Также Путин обращал внимание, что целый ряд зарубежных компаний "ругаются под одеялом" на власти своих стран из-за вынужденного выхода с российского рынка.

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Сюжет: Санкции
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