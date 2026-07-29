Правительство РФ одобрило изменения в бланках загранпаспортов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство России утвердило изменения в оформлении бланков заграничных паспортов. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу МВД.

Из документов исключат утратившие актуальность поля "Личный код" и "Учетная запись". Также в машиносчитываемой зоне вместо одной латинской буквы будут использоваться коды PP для общегражданского, PD для дипломатического и PO для служебного паспорта.

Кроме того, с 1 января 2027 года сведения о несовершеннолетних детях перестанут вносить в загранпаспорта родителей. При этом ранее выданные документы с такими отметками продолжат действовать до окончания установленного срока.

Изменения связаны с законодательными поправками, вступившими в силу в апреле. С 2026 года для выезда за границу несовершеннолетним необходимо оформлять собственный загранпаспорт. Ранее в некоторые страны дети могли въезжать по свидетельству о рождении.

В МВД пояснили, что новые правила направлены на защиту прав российских граждан на свободное перемещение. В ведомстве отметили, что в последнее время фиксировались случаи отказа во въезде несовершеннолетним россиянам в ряд европейских государств.

Ранее в России предложили сделать номер паспорта неизменным при его замене и убрать из документа графы о месте выдачи. По мнению депутатов, это избавит граждан от необходимости постоянно обновлять паспортные данные в банках и на онлайн-сервисах.