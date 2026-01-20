Выезд детей из России с 20 января возможен только по загранпаспорту

Фото: depositphotos/-vvetc-

Выезд несовершеннолетних граждан из России за границу с 20 января стал невозможен по свидетельству о рождении. Теперь для осуществления таких поездок потребуется загранпаспорт, сообщила пресс-служба миграционной службы МВД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам РФ по-прежнему можно въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.

В МВД рекомендовали во избежание обстоятельств, препятствующих выезду из страны, заблаговременно обращаться за оформлением заграничного паспорта ребенку.

Ранее депутаты от партии "Новые люди" предложили предоставить россиянам право оформить загранпаспорт в ускоренном порядке за отдельную плату. По словам парламентариев, процедура получения этого документа остается довольно длительной, хотя и является одной из самых популярных государственных услуг.