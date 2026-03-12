Форма поиска по сайту

12 марта, 09:46

Происшествия

"Битцевский маньяк" обжаловал отказ перевести его в колонию ближе к Москве

Фото: РИА Новости/Алексей Панов

Серийный убийца Александр Пичушкин, также известный как "Битцевский маньяк", подал кассационную жалобу на отказ перевести его из ИК "Полярная сова" в более близкую к Москве колонию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.

Согласно документам, запрос был направлен в суд в конце февраля текущего года.

С этим прошением заключенный обратился еще в середине июня 2025 года. Он также требовал взыскать с ФСИН 100 тысяч рублей за понесенные им "глубокие морально-нравственные страдания". Кроме того, преступник жаловался, что страдает из-за сложных климатических условий.

В первый раз в иске отказал Замоскворецкий суд Москвы. После этого осужденный подал апелляционную жалобу. Позже выяснилось, что медики не нашли у него противопоказаний для нахождения в колонии, где он отбывает пожизненный срок.

В результате в декабре того же года Мосгорсуд оставил постановление Замоскворецкого суда без изменений и отклонил апелляцию.

Пичушкин совершал свои преступления в 1990–2000-х годах. В основном убийства происходили в Битцевском лесу Москвы. В общей сложности на счету преступника 49 жертв. От его рук страдали пожилые люди и дети, а также инвалиды и граждане, страдавшие от психических расстройств.

