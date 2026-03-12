Форма поиска по сайту

12 марта, 10:13

Технологии

Минцифры и ЦБ прорабатывают разблокировку банковских карт через "Госуслуги"

Фото: ТАСС/ТРК Таврия/Ибрагим Кумыков

Минцифры РФ и Банк России прорабатывают возможность разблокировки банковских карт через портал "Госуслуг". Об этом говорится в ответе главы Минцифры Максута Шадаева на запрос депутатов фракции "Новые люди". Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Парламентарии предложили создать на "Госуслугах" единое окно для подачи заявлений о разблокировке счетов, чтобы упростить идентификацию граждан и контролировать сроки рассмотрения обращений банками.

Шадаев поддержал инициативу и сообщил, что сейчас предложения прорабатываются вместе с ЦБ. По его словам, реализация этих мер поможет эффективнее защищать права граждан.

Депутаты отметили, что люди часто сталкиваются с блокировкой карт из-за срабатывания антифрод-систем, даже если никакого мошенничества не было. При этом прозрачного механизма обжалования и контроля сроков рассмотрения обращений нет.

Идентификация через "Госуслуги" снизит риск поддельных заявлений и упростит проверки. В случае бездействия банка либо получения отказа без указания причин граждане смогут через портал направить жалобу в ЦБ, Росфинмониторинг или Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Ранее в Госдуме предложили создать единую цифровую паспортную карту как документ, удостоверяющий личность. Авторы инициативы считают, что такой шаг позволит повысить качество и доступность государственных и муниципальных услуг, сократит временные затраты граждан на их получение, а также снизит количество подделок и случаев неправомерного использования удостоверений личности.

