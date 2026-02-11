Пользователи скачали мобильное приложение "Госуслуги Москвы" свыше 11,7 млн раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Света Гусева

За все время мобильное приложение "Госуслуги Москвы" скачали свыше 11,7 миллиона раз, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий города.

"В приложении "Госуслуги Москвы" собраны услуги и сервисы, которые помогают горожанам решить большинство повседневных задач, а понятный интерфейс и дополнительные функции делают его еще удобнее", – говорится в сообщении.

Кроме того, количество скачиваний в 2025 году превысило 1 миллион раз. При помощи приложения можно решать различные ежедневные задачи в онлайн-режиме, не посещая организации и различные ведомства. В частности, в прошлом году разработчики улучшили интерфейс, сделав приложение более комфортным, удобным и современным.

В основное меню приложения добавили новый раздел "Платежи" – здесь можно воспользоваться сервисом "Мои платежи" и пакетной оплатой. Ранее приходилось оплачивать каждый счет отдельно, но теперь в приложении можно оплатить все сразу, как на портале mos.ru.

Также для удобства граждан появился блок избранных услуг – пользователь может самостоятельно добавить туда часто используемые сервисы и услуги. Кроме того, в сервисе "Внесение показаний" добавили возможность передавать показания приборов учета не только воды и электричества, но и тепла.

Горожанам, в числе прочего, доступны проект "Интерактивный гид по проезду в Москве и области", сервис "Карта" и многое другое.

Ранее москвичам рассказывали, что полная учетная запись на mos.ru дает возможность пользоваться всеми электронными услугами, сервисами и онлайн-проектами города. На текущий день портал mos.ru – это более 460 услуг и сервисов, которые помогают решить практически любой вопрос – от бытовых дел и заботы о близких до выбора кружков и покупки билетов на спектакли".

