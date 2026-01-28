Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В течение 2025 года на портале mos.ru было запущено или модернизировано более 110 услуг и сервисов. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

По его словам, общее количество обращений пользователей превысило 1 миллиард, что примерно на 25% больше, чем показатели 2024 года. Воспользоваться возможностями портала можно не только через веб-браузер на компьютере, но и через мобильные приложения "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", которые также получили обновления.

Сервис "Мосбилет" – главная "премьера" года. Он стал единой площадкой для покупки билетов в городские театры, музеи, концертные залы, на выставки, экскурсии и фестивали без наценок и комиссий. В нем также представлены бесплатные события, и доступна программа лояльности, позволяющая приобретать билеты за баллы.

Для удобства поиска события можно фильтровать по жанрам, датам и популярности, пользоваться персональными подборками и рекомендациями известных деятелей культуры. Доступна также оплата по Пушкинской карте.

Сервис "Моспитомец" дает возможность москвичам взять собаку или кошку из городского приюта. В едином онлайн-каталоге представлены более тысячи анкет животных из 13 приютов с фотографиями, информацией о возрасте, размере и характере. Через сервис легко записаться на встречу для знакомства. Все питомцы чипированы, привиты и готовы к переезду в новый дом.

Для удобства планирования досуга были созданы специальные страницы сезонных проектов "Лето в Москве" и "Зима в Москве". Они помогают в полной мере насладиться возможностями городских площадок. В текущем зимнем сезоне спецпроект получил более 6 миллионов просмотров, предлагая информацию о ярмарках, арт-объектах, празднично украшенных парках, усадьбах и спортивных мероприятиях.

Новый суперраздел "Москва – детям" объединил всю самую важную информацию, инструкции, услуги и сервисы для родителей и детей – от младенческого возраста до студенчества. Раздел структурирован по тематическим блокам: "Здоровье", "Образование", "Социальная поддержка", "Будущим родителям", "Досуг и развитие".

Он призван помочь родителям в решении различных вопросов, таких как запись детей в детский сад, школу, кружки и секции. Аудитория раздела превышает 269 тысяч человек, а общее количество визитов составило более 328 тысяч.

В электронном дневнике школьника появилась новая функция, позволяющая родителям получать информацию о выездных мероприятиях ребенка. Родители видят календарь запланированных событий и могут дать согласие на участие ребенка или отказаться от него. Для педагогов этот сервис, доступный в электронном журнале, стал удобным инструментом для сбора необходимых сведений.

Сервис "Навигатор по переустройству и перепланировке помещения" помогает москвичам разобраться, какие виды работ нужно согласовывать с Мосжилинспекцией, а какие можно проводить без согласования.

В нем содержится информация о необходимости разработки проектной документации или подготовки эскиза, а также перечень необходимых документов. Удобный опросник подскажет, какой электронной услугой воспользоваться в конкретном случае. За время работы сервисом воспользовались более 24 тысяч раз.

Спецпроект "Оформление загранпаспорта в Москве" помогает разобраться в типах загранпаспортов и способах их получения, а также позволяет заполнить электронное заявление для оформления загранпаспорта нового образца.

Дополнительная функция – интерактивная карта, на которой отмечены центры "Мои документы" с отделами по вопросам миграции, где видна их текущая загруженность, что позволяет выбрать наиболее удобное место и сэкономить время.

С 2025 года для столичных рестораторов стала доступна услуга по упрощенному включению летних веранд в схему размещения кафе – теперь для простых конструкций, не требующих монтажа оборудования, это можно делать в уведомительном порядке при определенных условиях.

Вместе с тем был модернизирован сервис по оформлению справок для назначения государственной социальной стипендии. Благодаря внедрению электронного документооборота студенты теперь могут быстро получить результат с помощью сервиса на портале mos.ru.

Было обновлено и мобильное приложение "Моя Москва" – ключевые услуги и сервисы теперь удобно сгруппированы в пяти тематических разделах – "Дом", "Семья", "Здоровье", "Транспорт" и "Досуг".

Найти нужную информацию и решить повседневные задачи помогают виджеты и раздел "События". С 2019 года горожане установили "Мою Москву" более 8,9 миллиона раз, а только за 2025 год число скачиваний превысило 1,5 миллиона.

После обновления удобнее стало и приложение "Госуслуги Москвы". В главном меню появился раздел "Платежи", благодаря чему оплачивать счета можно без поиска сервиса в каталоге. Оплатить сразу несколько счетов можно в один клик.

В разделе "Услуги" появился блок "Избранные услуги", куда можно добавить часто используемые сервисы для быстрого доступа.

Расширились возможности сервиса "Внесение показаний" – теперь через приложение можно передавать данные не только по воде и электричеству, но и по теплу. За 2025 год приложение скачали более миллиона раз.

Еще одной новинкой стал медиабанк "Мосфото", в котором собраны десятки тысяч профессиональных фотографий и роликов, отражающих современный облик Москвы. Любой файл можно бесплатно скачать и использовать в социальных сетях, мессенджерах или презентациях.

Для удобства поиска в медиабанке есть рубрики и тематические подборки. Коллекция регулярно пополняется актуальными и сезонными материалами, посвященными различным событиям и городским проектам.

Портал mos.ru создан для жителей столицы, чтобы сделать жизнь в городе удобнее и сэкономить время на повседневных делах.

Ранее сообщалось, что москвичи более 47 миллионов раз воспользовались онлайн-сервисом на портале mos.ru для передачи данных счетчиков электроэнергии. Показания необходимо отправлять ежемесячно с 15-го по 26-е число. Кроме того, сервис позволяет оплачивать счета и просматривать историю показаний.