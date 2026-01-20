Форма поиска по сайту

20 января, 11:19

Город

В сервисе "Моспитомец" появились советы для владельцев домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На портале mos.ru обновился сервис "Моспитомец". В нем появился новый раздел "Советы для владельцев животных". Об этом сообщили в столичном департаменте информационных технологий.

Теперь хозяевам четвероногих будет проще узнать основную информацию по уходу, включая график прививок, перевозку, контакт с другими животными и другие важные нюансы. Также в разделе сформированы рекомендации по содержанию экзотических питомцев, формированию полезных привычек, адаптации питомца после приюта.

Темы будут постепенно обновляться в зависимости от времени года и актуальности. При помощи удобной навигации найти необходимую информацию не составит труда, добавили в пресс-службе ведомства.

"В нем (разделе. – Прим. ред.) собраны советы на все случаи жизни. Раздел содержит пять тематических блоков – "Появился питомец", "Здоровье", "Выход в свет", "Неприятности", "Права и защита", – говорится в сообщении.

При помощи блока "Появился питомец" москвичи смогут подготовиться к появлению в доме нового жителя, а также узнают, как смягчить его адаптацию на новом месте, особенно если четвероногий будет жить вместе с детьми или пожилыми людьми.

На странице "Здоровье" хозяева смогут прочесть о сезонных заболеваниях и о том, как уберечь питомца от них. В модуле "Выход в свет" удастся найти всю последнюю информацию о безопасных прогулках, а также местах выгула и игр.

В блоке "Неприятности" пользователи могут узнать, как действовать при укусе животного, а также получить рекомендации по оказанию первой помощи в экстренных ситуациях. Там же размещены контакты служб, в которые можно сообщить о найденных бездомных кошках и собаках.

На странице "Права и защита" собраны правила выгула и содержания домашних животных, перечень пород собак, для которых в общественных местах обязателен намордник, а также контакты организаций, принимающих обращения о жестоком обращении с животными.

Ранее ветеринар рассказал, как выявить переохлаждение у питомца. По его словам, оно не всегда проявляется сразу. Хозяевам стоит обращать внимание на тревожные сигналы, такие как вялость, замедленное дыхание, дрожь и изменение цвета слизистых, которые часто списывают на стресс и неудобную одежду.

Для владельцев собак и кошек стали доступны онлайн-консультации московских ветеринаров

животныегород

