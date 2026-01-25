Экипаж задержанного Францией танкера состоит из граждан Индии

Фото: x.com/EtatMajorFR

Все члены экипажа танкера, задержанного во Франции во время следования из Мурманска, являются гражданами Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Марселя.

Там рассказали о задержании 58-летнего капитана судна, гражданина Индии, на время расследования. Другие члены экипажа находятся на борту танкера.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Военно-морские силы (ВМС) страны задержали нефтяной танкер в нейтральных водах Средиземного моря, якобы следовавший из России. По его словам, судно находится под международными санкциями и подозревается в использовании поддельного флага.

Вместе с тем морская префектура Франции по Средиземному морю утверждала, что танкер GRINCH следовал из Мурманска. Его перенаправили в порт в сопровождении ВМС Франции для дальнейшей проверки.

Позднее стало известно, что французские власти не проинформировали посольство России в Париже ни о задержании танкера, ни о составе экипажа судна.

