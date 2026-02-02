Сурок Филимон из Ленобласти впервые за 10 лет проспал "свой" день

Фото: телеграм-канал "Приют Белоснежки The Snow White's Shelter"

Впервые за 10 лет сурок Филимон из Ленинградской области не проснулся 2 февраля, в ежегодный День сурка. Об этом сообщил в соцсетях "Приют Белоснежки".

"Филимон спит, а это значит, что в ближайшие 6 недель, до 15 марта, весны не будет", – говорится в сообщении.

Представители мини-зоопарка отметили, что прогноз Филимона был ожидаем, ведь зима выдалась морозной и снежной.

Прогноз дали и сурки Сережа и Наташа из Тульского областного экзотариума. Зверьки проснулись и вышли к миске с едой, что в зоосаде интерпретировали, как ожидание ранней, но морозной весны.

Сотрудники зоопарка пояснили, что вдохновением для ежегодной традиции послужил американский праздник, который празднуют 2 февраля в США и Канаде. Он основан на легенде, что сурок вылезает из норы, чтобы узнать, когда наступит весна.

Если день выдается солнечным и сурок видит собственную тень, то зима продлится еще 6 недель. Если же погода устанавливается пасмурная и зверек не видит тень, то весна наступит рано.

В экзотариуме переиначили интерпретацию: суркам ставят кормушку и наблюдают за их поведением. Если те активно выходят к еде, то скоро наступит тепло. Если же зверьки сонные и ленивые, то холода затянутся.

"Наша осторожная Наташа сегодня превратилась в торнадо решимости – выскочила из вольера к миске с лакомствами, захрумкала сочным кормом. Поведение Наташи можно интерпретировать так: весна прилетит стремительно, как она к банану! Ждем теплых деньков без оглядки на февральские капризы!" – говорится в сообщении.

Сурок Сережа проявил меньшую активность. Сотрудники зоопарка наблюдали, как он сначала покинул вольер, затем вернулся и лишь спустя некоторое время присоединился к Наташе. Такое поведение они объяснили наступлением ранней весны, за которой последуют заморозки.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин спрогнозировал уход морозов из Москвы во второй половине февраля. По его словам, в регион может прийти более устойчивый поток теплого атлантического воздуха.

Однако морозы, установившиеся в Москве еще в январе, сохранятся и на текущей неделе, с 2 по 8 февраля. В ночные часы температура будет опускаться до минус 19–24 градусов, а днем держаться в диапазоне минус 15–18.

