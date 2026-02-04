ДТП на СВХ затруднило движение в сторону Щелковского шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП произошло на внешней стороне Северо-Восточной хорды (СВХ) в районе улицы Советской утром в среду, 4 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В связи с этим в районе дома 80, строения 10, по улице Советской временно перекрыт съезд с СВХ на Щелковское шоссе в сторону области. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее четыре человека погибли в результате аварии с "КамАЗом" в Башкирии. По информации Госавтоинспекции республики, ДТП произошло на трассе Белебей – Аксаково – Аксеново. Водитель не справился с управлением легковым автомобилем из-за непогоды и врезался в большегруз.