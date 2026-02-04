Форма поиска по сайту

Новости

Новости

04 февраля, 17:42

Экономика
Главная / Новости /

РИА Новости: суд Москвы взыскал с бизнесмена Минца и его сына 61,2 млрд рублей

Суд Москвы взыскал с бизнесмена Минца и его сына 61,2 млрд рублей

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Арбитражный суд Москвы взыскал с бизнесмена Бориса Минца, его сына Дмитрия и экс-гендиректора "О1 Груп Финанс" Петра Бородина почти 61,2 миллиона рублей по долгам компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

В 2020 году суд заочно арестовал Минца и его сыновей – Дмитрия и Александра. Их обвинили в особо крупной растрате на сумму 35 миллиардов рублей. Более того, их объявили в розыск.

Согласно материалам дела, в 2017 году администрация банка "Открытие" оформила несколько выгодных для них сделок, приобретя "плохие" активы "О1 Груп Финанс", которая ранее входила в бизнес-структуры Минца.

Сама компания была признана банкротом в 2023 году. В апреле 2025-го суд привлек Минцев и Бородина к субсидиарной ответственности по долгам "О1 Груп Финанс". Итоговая сумма превысила 61 миллиард рублей.

судыбизнесэкономика

