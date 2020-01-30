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Общество

17:01

СК РФ объявил в розыск экс-совладельца группы "Открытие" Бориса Минца

криминал общество

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Следственный комитет (СК) РФ подал прошение в Басманный районный суд Москвы о заочном аресте бизнесмена Бориса Минца, который обвиняется во многомиллионной растрате. Кроме того, предполагается также арест двух его сыновей. Агентству "Москва" об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Минца Бориса Иосифовича, обвиняемого по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Также СК просит арестовать его сыновей Александра и Дмитрия", – заявила Морозова.

Она также сообщила, что рассмотрение ходатайства запланировано на 31 января, 10:00. По сообщению Морозовой, все фигуранты дела объявлены в международный розыск.

Борис Минц является основателем инвестиционной компании O1 Group, деятельность которой основана на владении и управлении финансами и недвижимостью.

Ранее сообщалось, что бизнесмен с семьей переехал в Лондон. Позже стало известно, что суд Лондона заблокировал имущество Минца на сумму более полумиллиарда долларов.

Кроме того, по некоторым данным бизнесмен и члены его семьи имеют мальтийское гражданство.

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