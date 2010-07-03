Лондонский суд заблокировал имущество Минца на сумму более полумиллиарда долларов

Банк "Траст" добился приказа Высокого суда Лондона в отношении Бориса Минца и его сыновей. Им запретили отчуждать имущество на сумму 572 миллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз кредитной организации.
"28 июня 2019 году Банк непрофильных активов подал иск в Высокий суд Лондона против Бориса Минца и троих его сыновей о взыскании убытков на сумму свыше 700 миллионов долларов", – отмечается в пресс-службе банка.
Исковые требования банков связаны с действиями, которые предположительно были определены как мошеннические. Сделки заключались в преддверии санации банков "Открытие" и "Рост банка".
Как подтвердили в пресс-службе, в результате блокировки банки фактически лишились возможности возврата денежных средств.
Ранее сообщалось, что Борис Минц с семьей переехал в Лондон. Бизнесмен объяснил такой шаг "напряженной ситуацией".
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