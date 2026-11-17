Фото: РИА Новости/пресс-служба Совета Федерации РФ

Владимир Путин назначил Олега Логунова заместителем генерального прокурора России. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Указ вступает в силу со вторника, 17 ноября.

С ноября прошлого года Логунов возглавлял Главное управление кадров Генпрокуратуры, а до этого работал заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Логунов – старший советник юстиции, заслуженный юрист России.

Ранее глава государства освободил Кирилла Богомолова от должности заместителя руководителя Россотрудничества. До этого президент назначил Михаила Птицына председателем Мосгорсуда на второй шестилетний срок. Согласно документу, на должность также назначен заместитель председателя Денис Шаповалов.