Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мировой судья назначил жителю Череповца штраф в размере 6 тысяч рублей за оскорбительные высказывания в адрес губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в соцсетях. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В сентябре 2026 года 68-летний мужчина разместил в своем сообществе в соцсети "ВКонтакте" публикацию с оскорблениями в адрес главы региона. После этого заместитель губернатора обратился в прокуратуру. Проверка подтвердила факт размещения соответствующего высказывания в интернете.

В суде череповчанин полностью признал вину. Его привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за публичное оскорбление с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

При назначении штрафа мировой судья учел возраст мужчины и его имущественное положение. Еще два подобных дела пока не рассмотрены, заседания отложили из-за необходимости привлечь специалиста-лингвиста.

Ранее суд оштрафовал на 5 тысяч рублей москвича за оскорбление соседа в общедомовом чате. Мужчина отправил несколько сообщений с нецензурной бранью, что было расценено как унижение чести и достоинства. Пострадавший обратился в прокуратуру, которая передала материалы в суд. Обвиняемый отказался от дачи показаний и покинул заседание.