Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дворец творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара отмечает свое 90-летие. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

Учреждение начало работу в 1936 году как Дом пионеров Пролетарского района Москвы. Первыми направлениями стали авиамоделирование, кройка и шитье. В 1960–1970-х годах здесь организовывали Гайдаровские недели, в рамках которых проходили слеты пионерских отрядов и дружин имени писателя. Также выпускалась газета "Гайдаровские искры", известная по всему СССР.

В 1974 году учреждению присвоили имя писателя Аркадия Гайдара. Сегодня его наследию посвящен музейный комплекс, включающий семь экспозиций.

В настоящее время во дворце обучаются более 35 тысяч школьников и студентов колледжей. Для них действует свыше 2 тысяч образовательных программ по шести направлениям, включая художественное, техническое, естественно-научное, социально-гуманитарное, туристско-краеведческое и физкультурно-спортивное. Наибольшим спросом пользуются театральные, вокальные и хореографические студии, а также спортивные и технические кружки. Их посещают более 20 тысяч детей и подростков.

В учреждении трудятся свыше 140 специалистов, среди которых педагоги, спортсмены и актеры. В частности, занятия проводят чемпионка Европы по гонкам с препятствиями Светлана Филипович, актер Руслан Ягудин и победитель конкурса "Педагоги года Москвы – 2026" в номинации "Сердце отдаю детям" Тимур Ашуров.

Собянин подчеркнул, что программы дополнительного образования помогают школьникам развивать творческое и критическое мышление, а также приобретать навыки, которые могут пригодиться им при выборе будущей профессии.

Ранее стало известно, что в московских музеях, подведомственных департаменту культуры, последовательно развивают научно-просветительские программы: посетители изучают биологию, палеонтологию, экологию, генетику и биотехнологии.

Среди таких площадок – научно-познавательный центр "Заповедное посольство" в парке "Зарядье". На мастер-классах посетители проводят собственные исследования, участвуют в мониторинге качества воды и состояния почв, знакомятся с геологией и палеонтологией.

