Фото: ТАСС/ФК "Зенит"/Анна Мейер

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий назвал судей козлами. Такое заявление он сделал в шоу "Вопрос ребром".

Специалист отметил, что за годы карьеры часто получал дисквалификации за оскорбления арбитров. По его словам, тренеры и футболисты регулярно оказываются в оппозиции к судьям и не всегда удается контролировать эмоции.

В июле Слуцкий покинул футбольный клуб "Шанхай Шеньхуа". После 22 туров команда набрала 22 очка и занимала 13-е место в турнирной таблице. Перед началом сезона с клуба сняли 10 очков по итогам антикоррупционного расследования в китайском футболе.

Ранее Тушинский районный суд Москвы назначил административные наказания 13 болельщикам "Спартака" за нарушение правил поведения. Установлено, что 5 и 9 августа болельщики на стадионе "Лукойл Арена" грубо нарушали установленные правила: находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, пронесли страйкбольную гранату и скрывали лица черными масками.