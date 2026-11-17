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Раздельный отдых при обоюдном согласии свидетельствует о доверии и здоровых отношениях, а не о созависимости. Об этом в беседе с НСН рассказала психолог Надежда Резенова.

По словам специалиста, другое дело, когда один из партнеров против: в такой ситуации паре предстоит договариваться. Резенова объяснила, что стоит за нежеланием отпускать партнера: обычно это контроль, недоверие или семейные традиции. Если отношения дороги, она посоветовала обратиться к психологу.

Семейный психолог Наталья Панфилова тоже указала на важность искренности. Когда пара действительно согласна на раздельный отдых, поездки приносят свежие впечатления. Однако нередко один из партнеров уступает лишь ради того, чтобы избежать скандала, а позже жалуется на это на консультациях.

Ранее психолог Любовь Наумова пояснила, что осеннее желание написать бывшему партнеру чаще связано не с самим человеком, а с тоской по знакомому чувству. По ее словам, с приходом холодов память начинает работать избирательно: неприятные моменты расставания стираются, а хорошие остаются.