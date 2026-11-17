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Суд в Испании приговорил болельщика к 11 месяцам тюремного заключения и штрафу за расистское оскорбление нападающего мадридского футбольного клуба "Реал" Килиана Мбаппе. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Инцидент произошел в августе прошлого года в матче против "Овьедо". Тогда "Реал" разгромил команду на выезде со счетом 3:0, а французский форвард отметился дублем. По итогам сезона-2025/2026 "Овьедо" занял последнее место в Ла Лиге и вылетел во второй по силе испанский дивизион.

Подсудимого признали виновным на почве ненависти. При этом исполнение приговора приостановлено при условии, что в течение следующих 2 лет мужчина не будет посещать футбольные арены, где проводятся официальные спортивные соревнования.

Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило расистские оскорбления в отношении американской теннисистки Коко Гауфф, распространенные в интернете. Во Всемирной организации назвали расистские высказывания против теннисистки ужасными и свидетельствующими о том, что темнокожие спортсменки становятся мишенью для злобы и оскорблений, связанных с цветом кожи.