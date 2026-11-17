Фото: РИА Новости/МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил о значке в виде золотой птицы на пиджаке главы МИД Лаоса Салемсая Коммасита во время встречи с ним, передает РИА Новости.

"Золотой петушок", – сказал российский дипломат, указав на лацкан пиджака коллеги.

В ответ Коммасит обратил внимание на аналогичный значок на пиджаке Лаврова и с улыбкой ответил утвердительно. После этого оба министра рассмеялись и перешли к официальной части переговоров.

Ранее Лавров рассмешил участников переговоров с главой МИД Таиланда Сихасаком Пхуангкеткео, вспомнив ситуацию с японским коллегой Тосимицу Мотэги. Последний утверждал, что во время ужина на встрече министров иностранных дел АСЕАН они с Лавровым обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.

Однако российская сторона опровергла информацию о содержательной беседе. Лавров пояснил, что лишь пожал руку японскому министру. Во время встречи с Пхуангкеткео он в шутку поинтересовался, видел ли таиландский дипломат, как к нему подходил глава МИД Японии. Этот вопрос вызвал смех присутствовавших.

