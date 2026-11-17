Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об ужесточении ответственности за незаконное предпринимательство, мошенничество и другие преступления экономической направленности.



В документе говорится о повышении максимального штрафа за незаконное предпринимательство без лицензии, регистрации или аккредитации – с 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Если нарушение совершено организованной группой, сумма увеличится с 100–500 тысяч до 0,5–2,5 миллиона рублей.



Если мошенничество связано с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности и оно нанесло ущерб в размере не менее 250 тысяч рублей, то максимальный штраф вырастет с 300 до 500 тысяч рублей.

При нанесении вреда более 4,5 миллиона рублей нарушителям придется заплатить от 150 до 800 тысяч рублей вместо прежних 100–500 тысяч, а при ущербе больше 18 миллионов рублей – 1,5 вместо 1 миллиона рублей.



Однако если имущественный ущерб путем обмана или злоупотребления доверием составил более 1 миллиона рублей, то максимальный штраф увеличится с 300 до 700 тысяч рублей. Для мошенников, которые причинили вред в размере более 4 миллионов рублей, предусмотрены штраф от 80 до 400 тысяч рублей и наказание в виде лишение свободы на срок до пяти лет.



В рамках закона также корректируется наказание за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Сейчас за такие действия, совершенные группой лиц, с использованием служебного положения или в отношении нефти и нефтепродуктов, автомобиля либо иного имущества в крупном размере, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Новый закон увеличивает штраф до 400 тысяч рублей.

Кроме того, за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания или наименования места происхождения товара штраф увеличится с 100–300 тысяч до 200–600 тысяч рублей. Если нарушение совершила группа лиц по предварительному сговору, то сумма составит 300–600 тысяч рублей вместо 200–400 тысяч.

Штраф за преступления организованной группы составит от 1 до 2,5 миллиона рублей вместо 0,5–1 миллиона. За незаконное использование объектов авторского или смежных прав, а также приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров произведений или фонограмм для сбыта в крупном размере (более 500 тысяч рублей) штраф вырастет с 200 тысяч до 1 миллиона рублей.

При этом в особо крупном размере (больше 2 миллионов рублей), а также за деяние, совершенное группой лиц или с использованием должностного положения, выплата увеличится с 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о дополнительных мерах против теневых финансовых схем и мошенничества с P2P-переводами. Депутаты предложили дать Центробанку полномочия выявлять риски подозрительных операций физических лиц и передавать соответствующую информацию кредитным организациям, филиалам иностранных банков и Росфинмониторингу.

Признаки подозрительных операций будет определять ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом. Их также должен будет утвердить совет директоров регулятора.