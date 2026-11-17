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Еврокомиссия (ЕК) понизила прогноз роста ВВП России на 2026 год до 0,6%. Еще весной ожидался рост на 1,3%, сообщается в новом докладе ЕК.

Прогноз на 2027 год ЕК также снизила – с 1,1 до 0,6%. На 2028 год ожидается рост на 0,9%. По данным ЕК, годом ранее рост ВВП России составил 1%.

Прогноз роста мирового ВВП на 2026 год ЕК повысила с 2,8 до 3%. На 2027 год ожидается 3,3 вместо 3,2%, на 2028 год – также 3,3%. По оценке ЕК, годом ранее рост мирового ВВП составил 3,4%.

Ранее в Центробанке России рассказывали, что в третьем квартале 2026 года российская экономика вернулась к положительному разрыву выпуска: спрос внутри страны оказался выше производственных возможностей.

По мнению Российского союза промышленников и предпринимателей, ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 14% до февраля 2027 года. Однако, по оценкам Сбера, ключевая ставка Центробанка окажется ниже 10% в 2028 году.

