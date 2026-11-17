Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер Сергей Бурунов рассказал, что отказался от покупки спорткара из-за высокой цены. Этой информацией он поделился на премьере фильма "Дедмобиль", сообщает "Звездач" в MAX.

По словам актера, сейчас стоимость спортивных автомобилей настолько большая, что желание купить такую машину быстро отпадает. Артист назвал цены "неадекватно высокими" и пошутил, что проще приобрести крыло от Boeing.

"А где у нас ездить на спортивной машине? За ней нужно следить. По нашим дорогам ее разбивать?" – задался вопросом Бурунов.

Однако актер уточнил, что с сотрудниками ГИБДД у него складываются неплохие отношения. По словам артиста, раньше его проверяли и штрафовали, зато теперь инспекторы отдают честь и желают доброго пути. При этом Бурунов подчеркнул, что его известность не играет роли – просто он ездит по правилам.

Ранее стало известно, что решение Бурунова прекратить содержать зубра по кличке Мухомор в Приокско-Террасном заповеднике связано с истечением срока действия договора, а не с отказом от животного. До этого СМИ писали, что актер прекратил выплаты на содержание животного, которое он официально усыновил в питомнике в 2022 году. Утверждалось, что артист перестал перечислять ежегодные взносы в размере около 100 тысяч рублей.

В заповеднике пояснили, что администрация никогда не навязывает опекунам дальнейшее шефство. Ежегодное продление благотворительной программы зависит исключительно от личного желания участника.