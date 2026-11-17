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Испанский актер Луис Лоренцо и его бывшая партнерша Аранзаса Суарес получили тюремные сроки по делу о жестоком обращении с пожилой родственницей артиста и мошенничестве. Об этом сообщило издание ABC.

Суарес назначили 9 лет и 1 день лишения свободы, Лоренцо – 5 лет и 3 месяца. Обоих признали виновными в незаконном лишении свободы, унижающем достоинство обращении и мошенничестве при отягчающих обстоятельствах.

По материалам дела, в марте 2021 года Лоренцо уговорил свою 85-летнюю тетю Изабель переехать к нему в дом в Мадриде. После этого пара практически полностью отрезала женщину от внешнего мира: общаться с родными и друзьями ей не позволяли. Домашней ванной комнатой пенсионерке пользоваться запрещали – в туалет ей приходилось ходить в гараж.

У Изабель были когнитивные нарушения, но вместо необходимого ухода она получала ненадлежащую заботу. Назначенные врачами препараты ей давали неправильно, а нормальных условий для сна не обеспечили.

Отдельным эпизодом разбирательства стало распоряжение имуществом пенсионерки. Суд решил, что Лоренцо и Суарес воспользовались ухудшением ее когнитивных способностей, чтобы получить контроль над собственностью. В мае 2021 года Изабель изменила завещание, указав единственной наследницей Суарес.

Позже суд признал завещание недействительным. Кроме того, Суарес обязали вернуть в наследственную массу 15 097 евро с начисленными процентами.

Ранее в Великобритании сиделка получила срок за жестокое обращение с 81-летней женщиной, страдающей деменцией. Выяснилось, что она оскорбляла пенсионерку, требовала сказать, где находятся деньги, и грубо обращалась с ней в постели. Семья пострадавшей рассказала, что пенсионерка пережила сильный стресс и до сих пор тяжело переносит случившееся.