Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Актер Гоша Куценко рассказал на премьере фильма "Дедмобиль", что ему пришлось переделывать свой проект из-за сходства главного героя с британским актером Томом Холландом. Его слова передает "Звездач" в мессенджере MAX.

По словам актера, работа над проектом началась летом, еще до выхода "Человека-паука", где снимался Холланд. К тому моменту, когда Куценко принес показать материал, команда уже нарисовала половину картины.

"Очень впечатляюще, но при чем здесь Холланд? Нас не поймут", – передал актер реакцию на увиденное.

Ранее Куценко назвал сексизмом то, что женщин заставляют много и тяжело работать. Таким образом артист ответил на вопрос про женщин в "мужских" профессиях. По его словам, в спорте это может быть "очень сексуально", однако он строго высказался против работы девушек в шахтах. Он указал, что женщина должна "наслаждаться жизнью и рожать детей".

