Фото: MAX/"МЧС Архангельской области"

Около 30 кошек удалось спасти при пожаре в частном доме в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло в дачном доме в садоводческом некоммерческом товариществе "Исток". Молодой человек, который спал на мансардном этаже, проснулся от запаха дыма и позвонил в пожарную охрану. К моменту приезда первых подразделений пожарно-спасательной части горела кровля одноэтажного дома из бруса.

Сам мужчина выбрался на улицу самостоятельно. Однако в доме остались животные.

"Некоторые кошки выбежали, как только огнеборцы открыли дверь, еще около 30 животных из задымленных комнат вынесли пожарные. К сожалению, около 10 кошек погибли", – говорится в сообщении.

Огонь не перекинулся на уличные вольеры с животными. В частном доме остались жить более 50 животных. Сколько кошек всего содержалось в доме, в ведомстве не уточнили.

Ранее пожар произошел на фермерском хозяйстве в Фаленском округе Кировской области. Площадь пожара в селе Белая составляла 930 квадратных метров.

В результате ЧП погибли 26 овец и 500 птиц. Кроме того, уничтожены свыше 4 тонн кормов и продукция птицеводства. Люди не пострадали, сотрудники фермы спасли часть поголовья овец.

