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Владимир Путин признался, что ежедневно молится за Россию и за народ страны. Об этом глава государства рассказал в фильме к 80-летию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Наше крещение. Предстоятель", отрывки которого показали на Первом канале.

По словам президента, Русская православная церковь сыграла уникальную роль и в становлении русской нации, и государственности страны. Путин подчеркнул, что хранить человека и его духовность – это ключевое направление совместной деятельности церкви и государства.

Ранее Иерусалимский патриарх Феофил III сообщил, что каждый день молится о Путине у Гроба Господня в Иерусалиме. Он также подчеркнул вклад российского президента в православную церковь, его интерес к святым местам и сохранение статуса святого города Иерусалима.

Путин, в свою очередь, отметил, что Россия традиционно уделяет особое внимание положению христианского населения на Ближнем Востоке. Глава государства добавил, что во время частых встреч с патриархом Кириллом нередко затрагиваются отношения с Иерусалимом.