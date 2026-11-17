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Народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур с интересом относится к современному стендапу. Об этом он рассказал РИА Новости.

"Я отлично отношусь к современным стендап-комикам. Более того, я иногда даже смотрю их выступления по телевизору", – сказал Винокур.

Выбирать одного комика артист не стал: ему нравятся многие, а их юмор, по его словам, идет "в ногу со временем".

Винокур – артист разговорного жанра, также известен как пародист и телеведущий. За творческую карьеру он создал множество юмористических образов и выступал на крупнейших концертных площадках страны. В 1989 году артист основал Государственный театр пародий и является его художественным руководителем.

Ранее уехавший жить в США стендап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иноагентом) рассказал, как напугал агрессивного американца русской речью. По его словам, он гулял с женой в парке, когда у него возник конфликт с жителем США.

Тот начал оскорблять его, но не получил никакой ответной реакции и поэтому решил плюнуть в сторону оппонента. Тогда Поперечный перешел на русский язык, из-за чего американец растерялся.