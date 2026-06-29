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29 июня, 18:04

Шоу-бизнес

Комик Поперечный рассказал, как напугал агрессивного американца русской речью

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков (Данила Поперечный признан в РФ иноагентом)

Уехавший жить в США стендап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иноагентом) в интервью для проекта "Вписка" рассказал, как напугал агрессивного американца русской речью.

По его словам, он гулял с женой в парке, когда у него возник конфликт с жителем США. Тот начал оскорблять его, но не получил никакой ответной реакции и поэтому решил плюнуть в сторону оппонента. По словам Поперечного, плевок почти достиг цели, поэтому он разозлился и перешел на русский.

"Говорю: "Ты что, сука? Ты хочешь драться?" И он слышит, что я говорю по-русски, и сразу теряется", – рассказал юморист.

Он добавил, что в Америке "замечательно работает стереотип", согласно которому русские за такие действия могут ударить в лицо. Также, по наблюдению комика, у американцев и русских различаются представления о том, что может стать поводом для драки.

Ранее переехавший в Израиль комик Михаил Шац (признан в РФ иноагентом) заявил, что не чувствует разочарования от жизни за границей. По его словам, "многое наладилось", а также изменилось восприятие происходящего. Комику становится проще, причем речь идет скорее об отношении к жизни, чем о внешних обстоятельствах.

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