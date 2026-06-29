Жертвами стрельбы на севере Германии стали пять человек

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Стрельба произошла в нижнесаксонском городе Штаде, в результате нее погибли пять человек. Об этом агентству DPA сообщил представитель местной полиции.

"Выстрелы раздались рядом с учреждением по уходу за детьми и подростками в центре города", – заявил правоохранитель.

Полиция в мессенджере WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) уточнила, что два подозреваемых задержаны. Один из них, по предварительным данным, является стрелком.

Все погибшие – взрослые. Также известно о нескольких пострадавших.

В свою очередь, российское посольство в Берлине написало в своем телеграм-канале, что не имеет данных о раненых или погибших россиянах. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее стало известно, что вооруженный ножом мужчина в Польше ранил людей в городской больнице. Случай произошел в городе Ястшембе-Здруй. Четыре человека пострадали, среди них – врач и медсестра.

