29 июня, 17:02Происшествия
Жертвами стрельбы на севере Германии стали пять человек
Фото: AP Photo/NWM-TV
Стрельба произошла в нижнесаксонском городе Штаде, в результате нее погибли пять человек. Об этом агентству DPA сообщил представитель местной полиции.
"Выстрелы раздались рядом с учреждением по уходу за детьми и подростками в центре города", – заявил правоохранитель.
Полиция в мессенджере WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) уточнила, что два подозреваемых задержаны. Один из них, по предварительным данным, является стрелком.
Все погибшие – взрослые. Также известно о нескольких пострадавших.
В свою очередь, российское посольство в Берлине написало в своем телеграм-канале, что не имеет данных о раненых или погибших россиянах. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее стало известно, что вооруженный ножом мужчина в Польше ранил людей в городской больнице. Случай произошел в городе Ястшембе-Здруй. Четыре человека пострадали, среди них – врач и медсестра.