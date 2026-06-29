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29 июня, 17:45

Происшествия

В Ставропольском крае женщина продала мужчину за четыре коробки колбасы

Фото: 123RF.com/atlasfoto

Ленинский суд Ставрополя арестовал на два месяца местную жительницу, которая продала мужчину в рабство за четыре коробки колбасы. Об этом сообщила пресс-служба судов Ставропольского края.

Утверждается, что женщина действовала в составе организованной преступной группы. Она использовала тот факт, что у мужчины были тяжелые жизненные обстоятельства и были утрачены социальные связи. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, мужчину насильно удерживали в частном доме и заставляли выполнять физическую работу, а затем продали за колбасу.

Фигурантке предъявили обвинение по статье "Купля-продажа человека, совершенная в целях его эксплуатации с угрозой применения насилия".

Ранее сообщалось, что в Мурманской области перед судом окажется 57‑летний мужчина, обвиняемый в использовании рабского труда. В 2012 году он совместно с соучастником установил контроль над тремя жителями Печенгского района и на протяжении 13 лет принуждал их к труду на металлобазе. При этом потерпевшие не имели надлежащих документов и не получали заработную плату.

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