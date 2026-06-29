Визовый центр Испании в Москве увеличил сроки обработки документов

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Визовый центр Испании в Москве, BLS International, увеличил сроки обработки запросов на выдачу шенгенских виз до 45 дней. Об этом говорится в сообщении на сайте центра.

Уточняется, что это произошло из-за увеличения числа заявлений на получение виз. Специалисты порекомендовали туристам подавать документы заранее с учетом новых сроков рассмотрения.

Ранее увеличилось и время обработки документов для получения визы Италии. Процесс теперь занимает не 40 дней, как раньше, а более 60. Поэтому гражданам рекомендуется подавать заявление не позже чем за три месяца до поездки.

Запись в Москве открыта на середину июля, но появляются и слоты на более ранние даты. При этом процент одобренных виз держится на уровне более 90%. Отмечалось, что увеличение срока рассмотрения документов также связано с большим количеством заявок.

